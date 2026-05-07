Nuovo asfalto colorato e look rinnovato | la strada cambia volto per l' estate

Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Marina, la strada principale che collega alla località di San Mauro Mare, in vista dell’arrivo dell’estate. Gli interventi prevedono l’applicazione di un nuovo asfalto colorato e un aspetto rinnovato, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto estetico e la fruibilità dell’area. La strada sarà interdetta al traffico durante le fasi di lavoro.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Marina, principale accesso alla località di San Mauro Mare, in vista della imminente stagione balneare. L’intervento ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il tratto di strada compreso tra via della Libertà e piazza Battisti, sostituendone la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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