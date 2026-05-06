L’attore e conduttore italiano è stato recentemente avvistato in compagnia di Dariya Derkach, atleta di 21 anni più giovane, specializzata nel salto in alto. La giovane sportiva rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali di atletica leggera. La loro frequentazione è stata confermata da alcune immagini pubblicate sui social network. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alla relazione o alla vita privata dei due.

Luca Bizzarri sembrerebbe avere una nuova fiamma 21 anni più giovane di lui: lei è Dariya Derkach ed è campionessa di salto in alto E’ di nuovo tempo di amore perLuca Bizzarri.L’attore 54enne, amico e collega di Paolo Kessisoglu, sembrerebbe avere una nuova fidanzata.Lei è Dariya Derkach,33 anni, di origini ucraine e oggiatleta azzurra campionessa di salto in alto. La sportiva si era trasferita in Italia nella provincia di Salerno quando era piccola e nel 2013 diventa cittadina italiana, cominciando così le competizioni con la maglia della nazionale. A dare notizia di quella che sembrerebbe essere la nuova fiamma diLuca Bizzariè stato Giuseppe Candela nella sua rubrica diChi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Luca Bizzarri ha una nuova fidanzata: l’atleta azzurra Dariya Derkach

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