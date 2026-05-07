Nuova Suzuki Ignis 2027 | nuovo modello sarà solo elettrico

La Suzuki Ignis sta passando a una nuova fase con il lancio del modello 2027, che sarà esclusivamente elettrico. Attualmente, la vettura si trova in una fase di transizione, caratterizzata da cambiamenti nei motori e nelle opzioni di alimentazione. La casa automobilistica ha annunciato che questa versione futura non avrà più motori a combustione interna. La nuova Ignis sarà disponibile solo in versione elettrica, senza proporre alternative a motore tradizionale.

La situazione della Suzuki Ignis è attualmente in una fase di transizione “dolce-amara”. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte della casa madre per un ritorno specifico nel 2027 sotto forma di auto 100% elettrica, ci sono diversi elementi che rendono questa ipotesi molto concreta. Ecco il quadro aggiornato al 2026: 1. Il ritiro dal mercato (2024-2025). La Ignis che conosciamo è stata ufficialmente ritirata dal listino europeo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il motivo principale non è stato lo scarso successo (anzi, è stata una delle city-car più amate), ma l’entrata in vigore di normative più stringenti sugli ADAS (sistemi di assistenza alla guida) e sui limiti medi di emissioni di CO2 della flotta Suzuki.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Ignis 2027: nuovo modello sarà solo elettrico La Suzuki Ignis 2026 sorprende tutti! VERITÀ svelata Notizie correlate Nuova Suzuki Ignis 2027: arriverà o non la vedremo più?Ad oggi, parlare di una Suzuki Ignis 2027 è un po’… fantascienza Ecco nel dettaglio la situazione reale 1. Nuova Suzuki Swift Sport 2026: come sarà il nuovo modelloEcco tutto quello che si sa sulla Suzuki Swift Sport e quello che potrebbe succedere con la nuova versione Suzuki Swift Sport – che cos’è.