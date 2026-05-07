Novara | mercati boutique e offerte tra moda cibo e cultura gratuita

A Novara, il corso XXIII Marzo si anima con mercati che uniscono moda, cibo e cultura, offrendo un'occasione di scoperta gratuita. Tra le bancarelle si possono trovare abiti di tendenza e prodotti etnici, creando un mix tra acquisti alla moda e tradizioni diverse. La presenza di stand dedicati alla gastronomia permette di assaggiare specialità di vario genere, arricchendo la giornata con un panorama variegato di proposte.

? Cosa scoprirai Cosa troverai tra le bancarelle di moda e cibo in corso XXIII Marzo?. Come si conciliano gli acquisti di tendenza con i prodotti etnici?. Dove puoi visitare mostre e biblioteche gratuitamente questo fine settimana?. Perché il successo di questa domenica potrebbe cambiare lo shopping locale?.? In Breve Mercati in corso XXIII Marzo dalle ore 8 alle 19.. Eventi gratuiti alla Biblioteca Civica Negroni il 7 maggio.. Esposizioni gratuite al Castello Visconteo-Sforzesco fino al 13 maggio 2026.. Appuntamento Mondadori per la lettura il 9 maggio 2026.. Domenica 10 maggio, in corso XXIII Marzo a Novara, Confcommercio Alto Piemonte organizza la seconda tappa dei mercati boutique con bancarelle aperte dalle ore 8 alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara: mercati boutique e offerte tra moda, cibo e cultura gratuita Notizie correlate Leggi anche: Novara, tornano i Mercati boutique: ad aprile appuntamento in corso Torino Leggi anche: Novara, tornano i Mercati boutique: il 10 maggio appuntamento in corso XXIII Marzo Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Novara, tornano i Mercati boutique: il 10 maggio appuntamento in corso XXIII Marzo; VIDEO | Boutique del falso sui social, la guardia di finanza interviene durante una diretta streaming.