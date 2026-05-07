Non è vero ciò che dice Romina Albano Carrisi nuove dichiarazioni sulla scomparsa della figlia Ylenia

Albano Carrisi ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Romina Power in un’intervista, affermando che quanto detto dalla ex compagna sulla scomparsa della loro figlia non corrisponde alla realtà. Le sue parole sono arrivate dopo che Romina aveva parlato pubblicamente della vicenda, riaccendendo il dibattito sulla scomparsa di Ylenia, avvenuta oltre trent’anni fa. La discussione tra i due ex coniugi continua a essere al centro dell’attenzione dei media.

Le parole pronunciate da Romina Power durante l’intervista a Belve hanno riaperto una ferita che, a distanza di oltre trent’anni, continua a dividere profondamente lei e Albano Carrisi. Il dolore per la scomparsa di Ylenia Carrisi è tornato al centro dell’attenzione mediatica e, ancora una volta, i due ex coniugi sembrano parlare lingue completamente diverse. Da una parte la speranza ostinata di una madre che non ha mai smesso di credere che sua figlia sia viva, dall’altra il tentativo di accettare una realtà che il cantante pugliese definisce ormai inevitabile. Già nelle ore successive alla messa in onda dell’intervista, il direttore del settimanale Oggi aveva annunciato che Al Bano avrebbe risposto attraverso una nuova lunga confessione pubblicata sul magazine.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'ex di Romina Carrisi furioso con la figlia di Al Bano e Romina

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Al Bano risponde a Romina Power: Non lo merito, sono stato un gran padre. Ho tentato di salvare la famiglia; Cristel Carrisi durissima contro il padre Al Bano: Un narcisista che si sente accusato. E la famiglia si divide; Al Bano-Romina, è scontro totale. L'intervento polemico dei figli: Un narcisista che si sente accusato; Al Bano: Lei mi sta ammazzando. E Romina Power replica all'ex marito, poi il gesto inaspettato del figlio Yari. È scontro di famiglia.

TENUTE ALBANO CARRISI, ALBEROBELLO E BARI VECCHIA (31/OTTOBRE/01/NOVEMBRE) - facebook.com facebook