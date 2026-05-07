Nel giornalismo, non esiste un diritto all'insinuazione, anche quando si commettono errori o si fanno affermazioni imprecise. Le gaffe possono capitare a chiunque, ma ciò che conta è come si reagisce successivamente, attraverso chiarimenti o rettifiche, per ristabilire la verità e mantenere la credibilità. La questione non riguarda l’errore in sé, bensì il modo in cui si affronta e si gestisce la situazione.

Il punto non è la gaffe. Le gaffe capitano, anche ai professionisti più esperti. Il punto è ciò che viene dopo: il modo in cui si reagisce, si chiarisce, si ristabilisce la verità. Ed è qui che la condotta di Bianca Berlinguer diventa, francamente, indifendibile. Perché una notizia falsa, non diventa meno falsa se accompagnata dal contraddittorio. Non si sterilizza con la replica dell'interessato. Non si neutralizza dicendo che Sigfrido Ranucci "ha fatto un'ipotesi". Le ipotesi, in televisione, hanno un peso. E quando toccano persone e istituzioni, diventano responsabilità. Inoltre, il giornalismo non è un condominio dove ciascuno risponde solo del proprio appartamento: è una responsabilità editoriale condivisa, che grava in primis su chi conduce e dirige.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non c'è diritto all'insinuazione nel giornalismo

Richard Medhurst Beat The Terror Case — And The Silence Says Plenty

Notizie correlate

IA e giornalismo: serve tutela per il diritto d’autore? Cosa scoprirai Come possono i giornalisti proteggere i propri articoli dai sistemi generativi? Chi deve pagare le sanzioni per le fake news create...

La fame nel mondo è inaccettabile : "Il diritto al cibo è un diritto di tutti""Ho fame": una frase semplice e che noi ragazzi occidentali usiamo molto con leggerezza o semplicità, ma che per altri è un incubo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Il giornalismo d’insinuazione di Ranucci; Prima l’insinuazione, poi la verifica: il metodo Report al suo apice con il caso Nordio.

Non c'è diritto all'insinuazione nel giornalismoLe ipotesi, in televisione, hanno un peso. E quando toccano persone e istituzioni, diventano responsabilità ... ilgiornale.it

Kallas, 'la guerra in Iran non ha una base di diritto internazionale'a gue Non c'è una base di diritto internazionale per la guerra in Iran. Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al vertice dei leader, ricordando che l'uso della forza è previsto ... ansa.it

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito uno dei temi che più preoccupano il personale scolastico: la culpa in vigilando, cioè la responsabilità legata all’obbligo di… x.com

Dalla scienza al diritto, l’era dell’Ai passa da Erice #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook