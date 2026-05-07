Nel 2022, un imprenditore ha rilevato una gelateria a Cavarzano, ottenendo subito riconoscimenti e avviando diverse iniziative. Dopo tre anni di attività, ha deciso di chiudere, dichiarando che le tasse e le spese sostenute lo hanno portato a questa scelta. La gelateria, conosciuta per le sue proposte e eventi, ha cessato l’attività a causa delle difficoltà economiche incontrate nel periodo di gestione.

BELLUNO - Aveva rilevato una nota gelateria a Cavarzano nel 2022. E fin dall’inizio aveva inanellato una serie di premi e successi, dando vita a numerose iniziative. Ma dopo appena tre anni ha mollato tutto. «Lavoravo bene, ma tolte tasse e spese mi restava in tasca a malapena uno stipendio da operaio e con le preoccupazioni che dovevo quotidianamente gestire non ne valeva la pena. Ora faccio sempre il gelataio, ma posso permettermi qualche ora per me stesso e qualche sfizio. La morale è che se non riesci a fatturare almeno 70mila euro l’anno, non vai da nessuna parte». Il laboratorio A parlare è Nicola Dal Piva, 25 anni, e la sua è una testimonianza tangibile della difficoltà dei giovani nel portare avanti un'attività imprenditoriale, nonostante le idee al gelatiere non mancassero.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Nicola Dal Piva rileva la gelateria ma chiude dopo tre anni: «Tra tasse e spese mi sono dovuto arrendere»

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