Neuroscienze nasce Ne+Ar di Lombardini22 e MySpace Lab di Losanna

È stato annunciato il lancio di Ne+Ar, un laboratorio di ricerca congiunto tra Lombardini22, gruppo specializzato in architettura e ingegneria, e il MySpaceLab di Losanna. Il progetto collega le due sedi, Milano e Losanna, e si focalizza sulle neuroscienze applicate all’architettura. La collaborazione mira a esplorare le relazioni tra ambiente costruito e processi cognitivi, attraverso un’attività di ricerca condivisa.

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Il Neuroscience Lab di Lombardini22, gruppo leader di Architettura e Ingegneria, e il MySpaceLab di Losanna presentano Ne+Ar, un laboratorio congiunto di ricerca in neuroscienze applicate all’architettura, operativo tra Milano e Losanna. Nata nel 2023, la collaborazione tra Lombardini22 e MySpace Lab, specializzato nello studio dei meccanismi neurali che regolano la percezione dello spazio attraverso stimoli multisensoriali, propone di applicare paradigmi scientifici a processi di progettazione tramite dati neuroscientifici e analisi sperimentali multidisciplinari. Ne+Ar opera per rendere misurabili gli aspetti più complessi dell’esperienza umana.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Neuroscienze, nasce Ne+Ar di Lombardini22 e MySpace Lab di Losanna Notizie correlate Lombardini22, nasce la Fondazione B.LiveLombardini22, gruppo leader di architettura e ingegneria in Italia, lancia la Fondazione B. Nasce Lake Como Venture LabPresentato al Campus di Lecco, nel cuore di un territorio ad alta intensità manifatturiera, il primo programma deeptech d’Italia dedicato a...