Napoli via alla rottamazione | si punta a 1,6 miliardi di crediti

A Napoli è partita la procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali, con l’obiettivo di recuperare circa 1,6 miliardi di crediti. Questa iniziativa riguarda i cittadini e le imprese che devono pagare vecchie multe e tasse non saldate. Il Comune ha annunciato che, grazie a questa operazione, i contribuenti che aderiranno potranno beneficiare di sconti e agevolazioni. La procedura si inserisce in un processo di rinnovamento dei servizi di riscossione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi cittadini se il Comune recupera questi miliardi?. Quali sconti riceveranno i cittadini che pagheranno le vecchie multe?. Perché le sanzioni dal 2010 pesano ancora sul bilancio di Napoli?. Quanto incasserà effettivamente il Comune grazie alla nuova sanatoria?.? In Breve Nel 2023 su 900 milioni di multe accertate sono stati incassati solo 22 milioni.. Il disavanzo è sceso da 2,2 miliardi nel 2021 a 1,4 miliardi nel 2025.. La società Napoli Obiettivo Valore ha recuperato 275 milioni di euro in due anni.. Il piano richiede 140 milioni di euro annui recuperando un terzo dei crediti.. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità la richiesta per aderire alla rottamazione-quinquies, puntando a recuperare crediti per circa 1,6 miliardi di euro tra sanzioni e tributi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, via alla rottamazione: si punta a 1,6 miliardi di crediti Notizie correlate Rottamazione-quinquies, la sfida del Comune di Napoli: trasformare i crediti inesigibili in risorse per la cittàRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Sanatoria multe Napoli, il Comune punta sulla rottamazione-quinquies: chi non paga Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Multe a Napoli, ok alla sanatoria. Mano tesa del Comune: Via le cartelle vecchie; Rottamazione-quinquies, gli ostacoli restano; Rottamazione quinquies, scadenza giovedì 30; MAGGIO DEI MONUMENTI 2026 dal 2 maggio al 2 giugno. Al via la 32esima edizione della manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Multe a Napoli, ok alla sanatoria. Mano tesa del Comune: «Via le cartelle vecchie»Il Comune verso l’adesione alla Rottamazione-quinquies. L’hanno chiesta a furor di popolo il Consiglio comunale all’unanimità di tutte le forze politiche ... ilmattino.it Sanatoria multe Napoli, il Comune punta sulla rottamazione-quinquies: chi non pagaNapoli apre alla rottamazione-quinquies per recuperare oltre 1,6 miliardi. Sconti su interessi e sanatoria delle multe vecchie ... quifinanza.it Inter campione ma c’è un altro dato che fa impressione: Napoli, Milan e Juve si devono arrendere - facebook.com facebook #Calciomercato, il Napoli prova il sorpasso al @acmilan su @MarioGila00: la situazione attuale - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com