Museo di Storia Naturale via alle candidature per il servizio civile | 6 posti a disposizione

È stato aperto il bando per il servizio civile regionale presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, che offre sei posti disponibili. Le candidature possono essere presentate da giovani tra i 18 e i 29 anni entro le ore 12 del 10 giugno. La selezione riguarda persone interessate a partecipare alle attività del museo e a contribuire alle iniziative culturali e scientifiche dell’istituto.

Sei posti al museo di Storia Naturale del Mediterraneo per svolgere il servizio civile regionale. Il bando è aperto e ci sarà tempo per i giovani tra i 18 e i 29 anni fino alle 12 del 10 giugno per presentare domanda. La Regione Toscana, infatti, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha promosso un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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