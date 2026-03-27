MotoGP GP Americhe 2026 | orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche sprint e gare a Austin

Il Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGP si svolge ad Austin e prevede diverse sessioni trasmesse in Italia su TV8 e Sky. Sono stati annunciati gli orari per le prove libere, le qualifiche, la Sprint e le gare della manifestazione. Gli appassionati potranno seguire le varie fasi del weekend motoristico attraverso le piattaforme televisive disponibili nel nostro paese.