MotoGP GP Americhe 2026 | orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche sprint e gare a Austin
Il Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGP si svolge ad Austin e prevede diverse sessioni trasmesse in Italia su TV8 e Sky. Sono stati annunciati gli orari per le prove libere, le qualifiche, la Sprint e le gare della manifestazione. Gli appassionati potranno seguire le varie fasi del weekend motoristico attraverso le piattaforme televisive disponibili nel nostro paese.
Gli orari tv italiani del GP delle Americhe della MotoGP 2026: prove libere, qualifiche, Sprint e gare ad Austin. Dove vederle in diretta su Sky e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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