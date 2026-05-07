Monza la speranza è ultima a morire Ma con l’Empoli i tre punti servono a prescindere

Da ilgiorno.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza si punta a ottenere i tre punti contro l’Empoli per concludere al meglio la stagione regolare e prepararsi ai possibili playoff. Dopo la sconfitta a Mantova, la squadra cerca di mantenere alta la motivazione e di lasciarsi alle spalle il risultato negativo. La partita rappresenta un’occasione importante per rafforzare la posizione in classifica e affrontare con maggiore fiducia le prossime sfide.

Monza, 7 maggio 2026 – Tre punti per chiudere bene la “regular season” e approcciare gli eventuali e probabili playoff successivi con il morale alto, dimenticando il pesante ko di Mantova. Poi se questo campionato di Serie B regalerà altre sorprese, in positivo, il Monza è pronto ad accoglierle a braccia aperte. Domani sera, ore 20.30 all’U-Power Stadium, i biancorossi ospitano l’Empoli. Obiettivo tre punti: perché se da un lato i tre punti potrebbero comunque non bastare per la promozione diretta in Serie A (serve una contestuale sconfitta del Frosinone proprio contro il Mantova), dall’altro bisogna giocarsi fino in fondo la possibilità. Non sarà comunque impresa facile, visto che i toscani, bisognosi di punti per blindare la salvezza ed evitare i play-out, non intendono venire in Brianza nella versione gita di fine anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monza la speranza 232 ultima a morire ma con l8217empoli i tre punti servono a prescindere
© Ilgiorno.it - Monza, la speranza è ultima a morire. Ma con l’Empoli i tre punti servono a prescindere

Notizie correlate

Annagaia Marchioro al Teatro Toniolo con "Fulminata. La speranza è l’ultima a morire"Martedì 31 marzo, alle ore 21, nuovo appuntamento al Teatro Toniolo di Mestre con la stagione de “I Comici”, organizzata dal Settore cultura del...

Mantova: con la Juve Stabia servono i tre punti per scappare dalla zone caldeLa sconfitta nel turno infrasettimanale a Palermo e i perduranti errori che mettono in salita le partite hanno fatto scivolare il Mantova nuovamente...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Croce Rossa: porte aperte per i Mattoni di speranza, a Monza il presidente nazionale; Monza, consegna dei diplomi alla Scuola di Formazione Politica Alisei: La speranza è agire nel presente; Il Monza crolla a Mantova, ma guai ad abbattersi: c’è ancora speranza; Giornata Mondiale CRI: a Monza si inaugura Mattoni di Speranza.

monza la speranza èQuel dettaglio che fa sperare ancora il Monza: ne parliamo ora in direttaIl Monza crede ancora nella Serie A: stasera a Brianza in Campo analisi, ospiti e messaggi dei tifosi su MonzaNews. monza-news.it

monza la speranza èPronostico Monza-Empoli: la testa è solo ai playoffMonza-Empoli è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  Incredibile ma vero. Il Monza ha sciupato la scorsa ... ilveggente.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.