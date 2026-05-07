A Monza si punta a ottenere i tre punti contro l’Empoli per concludere al meglio la stagione regolare e prepararsi ai possibili playoff. Dopo la sconfitta a Mantova, la squadra cerca di mantenere alta la motivazione e di lasciarsi alle spalle il risultato negativo. La partita rappresenta un’occasione importante per rafforzare la posizione in classifica e affrontare con maggiore fiducia le prossime sfide.

Monza, 7 maggio 2026 – Tre punti per chiudere bene la “regular season” e approcciare gli eventuali e probabili playoff successivi con il morale alto, dimenticando il pesante ko di Mantova. Poi se questo campionato di Serie B regalerà altre sorprese, in positivo, il Monza è pronto ad accoglierle a braccia aperte. Domani sera, ore 20.30 all’U-Power Stadium, i biancorossi ospitano l’Empoli. Obiettivo tre punti: perché se da un lato i tre punti potrebbero comunque non bastare per la promozione diretta in Serie A (serve una contestuale sconfitta del Frosinone proprio contro il Mantova), dall’altro bisogna giocarsi fino in fondo la possibilità. Non sarà comunque impresa facile, visto che i toscani, bisognosi di punti per blindare la salvezza ed evitare i play-out, non intendono venire in Brianza nella versione gita di fine anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, la speranza è ultima a morire. Ma con l’Empoli i tre punti servono a prescindere

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