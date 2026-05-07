Nel tardo pomeriggio di ieri, un grande pino si è improvvisamente spezzato e caduto in viale Diaz a Montevarchi, finendo sulla strada e danneggiando due auto parcheggiate. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre il sindaco ha commentato che l’area interessata non risulta inserita nel catasto degli alberi. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Arezzo, 07 maggio 2026 – È stato un boato improvviso a richiamare l’attenzione dei residenti di viale Armando Diaz, a Montevarchi, nel tardo pomeriggio di ieri, quando un grosso pino si è abbattuto al suolo finendo sulla strada e colpendo due automobili parcheggiate. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: al momento del cedimento, infatti, nessun pedone o automobilista stava transitando in quel tratto di viale. L’albero, di notevoli dimensioni, si è spezzato improvvisamente occupando parte della carreggiata e provocando danni ai mezzi in sosta. La zona è stata immediatamente transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del tronco e dei rami, operazioni che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi. Albero caduto in viale Diaz. Chiassai: "Fatto grave. E l'area interessata non risulta inserita a catasto"

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