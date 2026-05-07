Monfalcone | mostra sui 50 anni dei radioamatori e il legame col sisma

A Monfalcone è in corso una mostra dedicata ai cinquant’anni dei radioamatori e al loro ruolo durante il terremoto del 1976. L’esposizione si tiene presso il Municipio e presenta alcuni apparati storici utilizzati in quegli anni. Tra i materiali esposti si trovano mappe, attrezzature e documenti che testimoniano come i radioamatori abbiano mantenuto i collegamenti durante il sisma. La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione delle attività di questa comunità.

?? Cosa scoprirai Come hanno garantito i collegamenti durante il terremoto del 1976? Quali apparati storici si possono osservare nella mostra al Municipio? Perché i radioamatori sono considerati essenziali quando i sistemi digitali falliscono? Dove si terrà la presentazione del libro celebrativo venerdì mattina??? In Breve Mostra visitabile al Municipio di Monfalcone fino all'8 maggio 2026. Presentazione libro commemorativo venerdì 9 maggio presso via Bartolomeo Colleoni. Partecipazioni di A .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone: mostra sui 50 anni dei radioamatori e il legame col sisma Notizie correlate Friuli, 50 anni dal sisma: la mostra che racconta la rinascita? Cosa scoprirai Quali fotografie inedite mostrano le chiese svuotate dopo la seconda scossa? Come sono stati restaurati gli oggetti sacri distrutti... Friuli, 50 anni dal sisma: il racconto dei giovani scout di Oristano? Cosa scoprirai Come hanno fatto i giovani scout a ricostruire la vita locale? Chi ha guidato i ragazzi tra le macerie delle tendopoli? Perché molti... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Monfalcone celebra i 50 anni dei Radioamatori: inaugurata la mostra in Municipio; Mezzo secolo di servizio alla comunità: l’omaggio di Monfalcone ai propri Radioamatori; Mezzo secolo di radioamatori: a Monfalcone la mostra sull’ARI. Mezzo secolo di radioamatori: a Monfalcone la mostra sull’ARIInaugurata nell’atrio del Municipio l’esposizione dedicata alla sezione nata nel 1976. Visite fino all’8 maggio 2026. nordest24.it Buongiorno a tutti. Ecco la prima pagina delle edizioni di Trieste e di Gorizia-Monfalcone. Buona lettura! - facebook.com facebook