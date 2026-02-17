Ballardini riparte dalla Serie B! Accordo trovato | è pronto a sedersi su quella panchina!

Davide Ballardini torna a allenare in Serie B dopo aver firmato un nuovo contratto con l’Avellino, che ha deciso di affidargli la guida tecnica della squadra per risollevare le sorti del club. La decisione arriva dopo alcuni giorni di trattative e segna un ritorno in un campionato che conosce bene, con l’obiettivo di migliorare la posizione attuale della squadra. Nei prossimi giorni, Ballardini inizierà il lavoro con i giocatori e preparerà la squadra per le partite imminenti.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così» Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ballardini riparte dalla Serie B! Accordo trovato: è pronto a sedersi su quella panchina! Ballardini torna in Serie B: trovato l'accordo per la nuova panchinaDavide Ballardini torna a sedersi sulla panchina di una squadra di Serie B, questa volta con l’Avellino, dopo aver siglato un accordo ufficiale. L’Avellino affida la panchina a Davide Ballardini: svolta in panchina e nuovo progettoL’Avellino ha scelto Davide Ballardini come nuovo allenatore dopo aver esaminato diverse opzioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Nottingham Forest ufficializza il quarto allenatore della sua stagione; Ballardini: I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato. Serie B, l'Avellino sceglie Ballardini nuovo allenatore al posto dell'esonerato BiancolinoIl tecnico ex Genoa riparte dalla Serie B. msn.com Avellino, colpo di scena: è Ballardini il nuovo allenatore, i dettagli del contrattoDavide Ballardini è il nuovo allenatore dell'Avellino: contratto fino al termine della stagione. Dopo l'ennesima giornata campale, a ... msn.com SI RIPARTE! Dopo la pausa, torna il campionato di Serie A Silver e la nostra prima squadra è pronta a scendere in campo Sabato 7 febbraio Ore 20.00 Palazzetto di via Della Stazione Vigasio Ultima giornata del girone d’andata per il Molteno, facebook