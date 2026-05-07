Mixology | Nakia Bruno vince a Bolzano con il cocktail Shatzi

A Bolzano si è svolta una competizione di mixology in cui Nakia Bruno si è aggiudicata il primo posto con il cocktail Shatzi. La gara ha visto partecipanti provenienti da diverse zone, e la giuria ha valutato le creazioni in base a sapore, originalità e presentazione. Tra gli ingredienti utilizzati, sono stati evidenziati alcuni provenienti dalle montagne dell’Alto Adige, scelti per la loro capacità di valorizzare i gusti del territorio.

? Cosa scoprirai Come può un cocktail trasformare i sapori dell'Alto Adige in vittoria?. Quali ingredienti montani hanno convinto la giuria della Campari Competition?. Chi sono i professionisti selezionati tra oltre mille candidati nazionali?. Perché il successo di questo drink cambia la scena mixology locale?.? In Breve Cocktail Shatzi contiene Campari, cordiale Gewürztraminer, sambuco, genziana, soda mela Granny Smith e timo.. Competizione raggiunge la dodicesima edizione selezionando 25 professionisti tra 1.600 candidati nazionali.. Vittoria conferma il prestigio del locale Black Sheep nel settore beverage del Trentino-Alto Adige.. Mixology moderna valorizza ingredienti identitari come il cordiale al Gewürztraminer e la genziana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mixology: Nakia Bruno vince a Bolzano con il cocktail Shatzi Notizie correlate Trend Cocktail 2026: nuova experience 3.0 e rivoluzione mixologyIl 2026 si è aperto in grande stile, con un netto cambio di passo nel pianeta mixology. Leggi anche: Il mondo dei cocktail ha trovato il suo nuovo epicentro (ed è in Italia): guida alla Florence Cocktail Week 2026