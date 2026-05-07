Minimoto Rosati lascia il segno | subito un doppio podio

Durante il primo appuntamento della competizione di motociclismo per la categoria Ohvale 110 a Cremona, il giovane pilota di Pesaro ha conquistato due piazzamenti sul podio. La sua partecipazione è stata caratterizzata da ottimi risultati, nonostante si trattasse della sua prima esperienza in questa categoria. La gara ha visto la presenza di diversi concorrenti, ma sono stati proprio i suoi tempi a distinguersi in modo evidente.

Nuova categoria ma subito grandi risultati per il giovanissimo pesarese Jonas Rosati, autore di uno straordinario doppio podio nel primo appuntamento della Ohvale 110 a Cremona. Dopo essersi laureato vicecampione italiano nella categoria J.A. nel 2025, quest’anno il giovane Jonas, 10 anni, è salito di categoria. Un salto affrontato con determinazione e talento tanto che alla prima gara sono arrivati subito ottimi risultati. In qualifica Jonas ha subito dato sfoggio della sua velocità, firmando la pole ed il nuovo record della pista. In Gara 1 Jonas è stato in lizza per la vittoria fino all’ultimo metro, ottenendo la seconda posizione, ad un paio di decimi dal vincitore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Minimoto. Rosati lascia il segno: subito un doppio podio Notizie correlate Nel segno della rosa: apre Verdemura 2026 ed è subito (doppio) recordLucca, 11 aprile 2026 – Taglio del nastro ieri mattina per la diciassettesima Verdemura 2026, baciata in fronte da un sole timido che ha acceso di... Oroscopo 8 aprile 2026, le previsioni di oggi segno per segno: Marte lascia i PesciLa Luna si divide tra Sagittario e Capricorno nell'oroscopo di mercoledì 8 aprile 2026.