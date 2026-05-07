Milo Infante ha annunciato la sospensione della trasmissione Ore 14 sulla Rai, senza indicare una data di ripresa. Durante una dichiarazione, ha spiegato che la programmazione di questa stagione è stata interrotta e che al momento non ci sono piani definiti per riprenderla in futuro. In un intervento pubblico, ha anche mostrato i dati degli ascolti televisivi relativi alla trasmissione.

“Care telespettatrici, cari telespettatori, benvenuti all’ultima puntata della stagione televisiva 2025-2026 di Ore 14”. Giovedì 7 maggio, nei giorni in cui la nuova inchiesta di Garlasco esplode, Milo Infante ha aperto così l’appuntamento finale della sua trasmissione in onda su Rai 2. Non si sa se e quando tornerà, “faremo di tutto per tornare a metà settembre”. Almeno fino alla prima settimana di giugno, comunque, confermato l’appuntamento settimanale del giovedì sera con Ore 14 Sera, seppur con qualche eccezione di palinsesto. L'ultima puntata di "Ore 14", l'annuncio di Milo Infante Il possibile ritorno a settembre "Ore 14 Sera" fino al 5 giugno L’ultima puntata di “Ore 14”, l’annuncio di Milo Infante Milo Infante, in chiusura di puntata, ha confermato che “siamo arrivati alla fine della stagione 2025-2026 di Ore 14.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milo Infante annuncia lo stop di Ore 14, "non sappiamo quando riprenderà": e mostra i dati degli ascolti tv

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Milo Infante racconta il dietro le quinte di @ore14rai2 a #BellaMa Appuntamento a domani, sempre alle 15:25, su #Rai2 e #RaiPlay #PierluigiDiaco x.com