Milano si trova a perdere una figura di rilievo del Partito Comunista Italiano e nel panorama culturale locale. Gianni Cervetti, noto politico e intellettuale, è scomparso lasciando un segno duraturo. Durante la sua carriera, ha scritto un libro che analizza i finanziamenti sovietici al PCI. Tra i suoi stretti collaboratori figurava un amico con cui ha condiviso l'impegno nella corrente migliorista del partito.

? Cosa scoprirai Come ha influenzato i finanziamenti sovietici al PCI il suo libro?. Chi era l'amico stretto con cui ha condiviso la corrente migliorista?. Cosa ha lasciato in eredità alla musica milanese come presidente Verdi?. Perché il legame con Mosca è stato centrale nella sua carriera?.? In Breve Studioso di economia a Mosca nel 1956 e autore del libro L'oro di Mosca.. Segretario PCI Milano e provincia tra il 1969 e il 1975.. Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi tra il 2008 e il 2019.. Amico di Giorgio Napolitano e insignito dell'Ambrogino d'oro nel 2021..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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