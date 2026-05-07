Il calo di rendimento di Rafael Leao con il Milan si sta facendo sentire, e le sue recenti prestazioni stanno portando a una riduzione del suo ruolo all’interno della squadra. Le statistiche delle ultime partite mostrano una diminuzione delle sue occasioni e delle azioni offensive, portando i vertici tecnici a riconsiderare la sua posizione nel progetto tattico. La situazione si sta facendo sempre più complessa per il giocatore portoghese, che fino a poco tempo fa era uno dei punti di riferimento del team.

Guardando le prestazioni e le statistiche, è oggettivo sottolineare che il periodo che sta passando Rafael Leao con il Milan è uno dei momenti più difficili della sua esperienza rossonera. Le difficoltà raggiungono moltissimi ambiti nello status di un calciatore che ha dietro la schiena la numero 10: leadership, cinismo e passione. Queste caratteristiche non stanno raggiungendo a pieno la mente di Massimiliano Allegri, per questo, l’allenatore livornese sta pensando seriamente di affidare la panchina al portoghese nella sfida di domenica sera contro l’Atalanta. L’uscita al 60esimo è diventata consuetudine. Negli ultimi anni di Milan, le sostituzioni sono sempre state un tabù importante, ma l’uomo che non usciva mai o solamente negli ultimi minuti di partita era Rafael Leao.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, crisi Leao: il portoghese non è più essenziale per Allegri

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