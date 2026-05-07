Nella partita tra Milan e Atalanta, in programma domenica sera a San Siro, potrebbe scendere in campo dal primo minuto il centravanti messicano classe 2001. Si tratta di Santiago Giménez, che finora ha raccolto poche occasioni di impiego in questa stagione. Due curiosità legate a lui sono spesso trascurate e sono state evidenziate nelle ultime settimane.

Per l'occasione, Allegri potrebbe mandare in panchina Rafael Leão e concedere una maglia da titolare a Santiago Giménez. A tal proposito, ci sono due curiosità sul 'Bebote', relativamente a questa sfida contro gli orobici di Raffaele Palladino, che forse non ricordavate. La prima: Giménez potrebbe tornare a giocare titolare nel Milan contro l'Atalanta ed era stata proprio la 'Dea' l'ultima squadra contro cui, in questa stagione, l'attaccante messicano classe 2001 era sceso in campo dall'inizio, in campionato, in maglia rossonera. Era il 28 ottobre 2025: uscì nella ripresa per il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori squadra poi per mesi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, chance per Giménez? Le due curiosità che forse non ricordavi

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