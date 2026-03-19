Santiago Giménez, attaccante nato nel 2001, non è stato convocato per le prossime amichevoli con la nazionale messicana. Tuttavia, potrebbe essere chiamato per la partita tra Milan e Torino. La sua assenza dalle selezioni nazionali non preclude una possibile convocazione futura. Al momento, la sua presenza in campo contro i granata resta una possibilità.

Questo perché il 'Bebote' è reduce da uno stop di cinque mesi. L'ultima partita ufficiale è stata il 28 ottobre 2025, alla 'New Balance Arena', in occasione del pareggio (1-1) dei rossoneri sul campo dell'Atalanta in campionato. Da lì, il centravanti ex Feyenoord si è fermato per un problema alla caviglia destra. Siccome la terapia conservativa alla quale si era inizialmente sottoposto non ha dato i frutti sperati, Giménez, lo scorso 19 dicembre 2025, si è quindi operato in artroscopia alla caviglia. Dopo un lungo calvario, finalmente, l'attaccante classe 2001 ha iniziato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giménez, niente convocazione con il Messico. Ma forse sarà chiamato per Milan-Torino

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