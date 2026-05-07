Meteo Napoli | oggi nubi sparse da domani torna la pioggia

Secondo le previsioni meteo, oggi a Napoli il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature che varieranno tra 16°C e 25°C. A partire da domani, è prevista l'arrivo di pioggia nella zona.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 16°C e massima di 25°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da ampio soleggiamento, con una temperatura di 18°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 19°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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