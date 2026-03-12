Oggi a Napoli il cielo sarà parzialmente nuvoloso con nubi sparse. Le temperature varieranno tra 11°C e 16°C. Le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e senza particolari fenomeni meteorologici rilevanti fino a sabato 14. La situazione rimarrà abbastanza tranquilla, senza variazioni significative nel corso della settimana.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 11°C e massima di 16°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità innocua, con una temperatura di 12°C. Venti deboli provenienti da Sud-Sud-Ovest con intensità compresa tra 2 e 6kmh. Si registra assenza di precipitazioni. Giovedì 12 Marzo: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 5 sarà di 11°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino a sabato 14

Articoli correlati

Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino al weekendSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con...

Leggi anche: Meteo Napoli, oggi nubi sparse: le previsioni fino a venerdì 16 gennaio

Meteo, previsioni meteo Venerdì 17 ottobre 2025

Una raccolta di contenuti su Meteo Napoli

Temi più discussi: Meteo Napoli 5/03/2026: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni; Meteo Napoli 11/03/2026: nubi sparse oggi e nei prossimi giorni; Meteo a Napoli e in Campania: prima settimana di marzo tra nubi, sole ed aria mite. Le previsioni; Le previsioni meteo su Napoli e Campania: nuovo aumento delle temperature verso i 20 gradi.

Meteo Napoli 11/03/2026: oggi nubi sparse, Giovedì 12 pioggia e schiarite, Venerdì 13 nubi sparsePrevisioni meteo per il 11/03/2026, Napoli. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 10°C, massima 17°C ... ilmeteo.it

Meteo Napoli: oggi nubi sparse, Domenica 1 foschia, Lunedì 2 cielo copertoPrevisioni meteo per il 28/02/2026, Napoli. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 10 e 15°C ... ilmeteo.it

Le previsioni meteo a Salerno, Caserta, Napoli, Benevento e Avellino per la giornata di domani facebook