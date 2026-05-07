Messina la saggezza siciliana prende vita tra disegni e proverbi

A Messina, un progetto unisce disegni e proverbi siciliani, dando forma a una raccolta che valorizza le tradizioni locali. Un fumettista noto per il suo lavoro con la Disney ha interpretato i proverbi attraverso illustrazioni. Gli autori di questa iniziativa sono artisti e autori che hanno scelto di rappresentare in modo visivo le antiche massime messinesi. La mostra invita a scoprire come la saggezza popolare si possa esprimere anche attraverso l’arte del disegno.

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?? Cosa scoprirai Come può un fumettista Disney dare vita ai proverbi siciliani? Chi sono gli autori dietro questa raccolta di saggezza messinese? Perché i detti delle nonne sono fondamentali per le nuove generazioni? Dove si può scoprire il legame tra grafiche e memoria popolare??? In Breve Presentazione venerdì 8 maggio ore 10:00 presso la GAMeC di via XXIV Maggio 48. L'opera vede la collaborazione tra Graziano Delorda e l'illustratore Lelio Bonaccorso. L'evento rientra nella XVI .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, la saggezza siciliana prende vita tra disegni e proverbi Notizie correlate I disegni dei bambini arrivano nei supermercati: Despar Nord e PREnDE Education insieme per la paceUn progetto educativo che esce dalle aule dei doposcuola e arriva nei supermercati, per incontrare famiglie, clienti e territorio. Panoramica sull’argomento Si parla di: L'avesse detto: a Messina volano gli stracci. La saggezza che ci serve per vivere la campagna elettorale; Messina, alla GAMeC Lucio Barbera presentazione del volume Lo diceva mia nonna!.