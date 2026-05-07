Mendy l'infortunio è grave | rottura del tendine femorale e lussazione ossea Carriera a rischio

Durante la partita tra Espanyol e Real Madrid, il difensore francese ha subito un infortunio che ha coinvolto la rottura del tendine femorale destro e una lussazione ossea. L’intervento chirurgico è stato necessario e le prime stime indicano che il giocatore potrebbe essere fermo per almeno un anno. La sua carriera rischia di essere compromessa da questo grave incidente.

Ferland Mendy, il nazionale francese del Real Madrid, potrebbe rimanere fuori dai campi di calcio per almeno un anno a causa di un gravissimo incidente rimediato in Espanyol-Real Madrid: rottura del tendine femorale destro e lussazione ossea. Di fronte a questo ennesimo stop, potrebbe addirittura ritirarsi definitivamente dal calcio se la riabilitazione non dovesse procedere come previsto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Milan, un altro grave infortunio: “Rottura del tendine” e stagione finita“Intervento chirurgico in Finlandia per la riparazione della rottura del tendine degli adduttori della coscia destra” La gara col Parma è stata per... Rottura del legamento per Emre Can: grave infortunio per il Borussia DortmundUn infortunio grave colpisce il Borussia Dortmund e ridisegna le prospettive della squadra: Emre Can ha riportato una rottura del crociato del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cagliari, emergenza in attacco: stop di 3 settimane per Borrelli, solo affaticamento per Mendy; Real Madrid, nuovo infortunio per Mendy: è il quinto in stagione per il francese; Cagliari, l'uragano Mendy avvicina la salvezza: due gol in 8', poi l’infortunio. Atalanta, Europa più lontana; Cagliari, maledizione attacco per Pisacane: prima si ferma Mendy, poi infortunio anche per Borrelli. Mendy, l’infortunio è grave: rottura del tendine femorale e lussazione ossea. Carriera a rischioFerland Mendy, il nazionale francese del Real Madrid, potrebbe rimanere fuori dai campi di calcio per almeno un anno a causa di un gravissimo incidente ... fanpage.it Cope - Real Madrid, l'infortunio è gravissimo: rischio ritiroSono ore dure per Ferland Mendy. Il difensore francese del Real Madrid, infatti, ha terminato la stagione a causa di una lesione al tendine del retto femorale della gamba destra. Stando a quanto ripor ... msn.com Infortunio gravissimo per Ferland Mendy: il terzino del Real Madrid ha subito una lesione al tendine del retto femorale con separazione ossea Secondo quanto riportano Fabrizio Romano e COPE, dovrà essere operato e la riabilitazione potrebbe durare fino - facebook.com facebook Infortunio gravissimo per Ferland Mendy: il terzino del Real Madrid ha subito una lesione al tendine del retto femorale con separazione ossea Secondo quanto riportano Fabrizio Romano e COPE, dovrà essere operato e la riabilitazione potrebbe durare fino x.com