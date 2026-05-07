Medioevo quelle storie insonni nell’attesa del mattino

Scaffale «Tutto in una notte», di Beatrice Del Bo per il Mulino. Lungi dall’essere un tempo di immobilità e di paura, la notte medievale era attraversata da una molteplicità di attività e relazioni. Le città non si spegnevano al tramonto Scaffale «Tutto in una notte», di Beatrice Del Bo per il Mulino. Lungi dall’essere un tempo di immobilità e di paura, la notte medievale era attraversata da una molteplicità di attività e relazioni. Le città non si spegnevano al tramonto Che cosa significava «notte» per un uomo o una donna del Medioevo? La risposta non è scontata, come si legge nel volume di Beatrice Del Bo intitolato Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo (il Mulino, pp.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Perché nel Medioevo era mortale uscire di notte

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