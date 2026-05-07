Il presidente della Repubblica ha espresso preoccupazioni riguardo al pericolo che la competizione tra grandi potenze possa mettere a rischio la collaborazione internazionale. Nel frattempo, si discute di come l'intelligenza artificiale possa incidere sull'intensità e sulla natura dei futuri conflitti armati, suscitando attenzione sulle implicazioni tecniche e strategiche di questa tecnologia emergente. La questione solleva interrogativi sul ruolo che avranno le innovazioni digitali nelle dinamiche di sicurezza globale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'intelligenza artificiale la letalità dei nuovi conflitti bellici?. Quali sono le conseguenze delle migrazioni causate dal collasso climatico?. Come possono le nuove generazioni difendersi dalla manipolazione dell'informazione digitale?. Perché la ricerca scientifica può fermare la corsa agli armamenti tecnologici?.? In Breve Maria Angela Zappia riceve il messaggio durante il forum NEXT organizzato dall'ISPI a Milano.. L'integrazione dell'intelligenza artificiale negli armamenti accelera la letalità nei teatri bellici contemporanei.. Conflitti attivi colpiscono aree geografiche dell'Africa, del Medio Oriente e dei confini orientali europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: il rischio che la sfida tra potenze uccida la cooperazione

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