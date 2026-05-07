Il presidente della Repubblica si è recato a Gemona per visitare le aree ricostruite dopo il terremoto. Durante la visita, ha fatto riferimento alla ripresa delle attività e alla collaborazione tra le istituzioni e la comunità locale. La visita si inserisce nell’ambito delle iniziative ufficiali legate alla ricostruzione e alla coesione sociale nel territorio colpito dal sisma. La giornata ha visto incontri con rappresentanti delle autorità e cittadini.

Non è solo l’esercizio della memoria a spingere Sergio Mattarella tra le pietre ricostruite di Gemona. Cinquant’anni dopo l’"Orcolat", il terremoto che il 6 maggio 1976 squarciò il cuore del Friuli, il Capo dello Stato torna laddove la resilienza si è fatta carne e mattone per consegnare al Paese un monito che travalica i confini regionali. Il suo intervento alla seduta straordinaria del Consiglio regionale non è solo un tributo al passato, ma una riflessione profonda sulla tenuta democratica e civile dell’Italia contemporanea. Il presidente ripercorre l’orrore di quella notte: "Dalla media valle del Tagliamento partì un moto che investì cento comuni delle province di Udine e Pordenone; il lutto raggiunse ogni famiglia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella a Gemona: "La rinascita dopo il sisma anche col patto di coesione"

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