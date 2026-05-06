Il Friuli cinquant' anni dopo | Mattarella e Meloni a Gemona celebrano il modello della rinascita

Da triesteprima.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio sono stati a Gemona, un paese simbolo della ricostruzione. La visita ha coinvolto momenti di commemorazione e riflessioni sulla ripresa della zona. La città ha festeggiato con eventi e cerimonie ufficiali, ricordando il percorso di ricostruzione e di rinascita portato avanti nel corso degli anni.

Gemona, come luogo simbolo di tutto il Friuli, si ferma per ricordare, ma soprattutto per onorare una ricostruzione che ha fatto storia. Nel cinquantesimo anniversario del sisma che nel 1976 sconvolse la nostra terra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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