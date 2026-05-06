Il Friuli cinquant' anni dopo | Mattarella e Meloni a Gemona celebrano il modello della rinascita

A 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio sono stati a Gemona, un paese simbolo della ricostruzione. La visita ha coinvolto momenti di commemorazione e riflessioni sulla ripresa della zona. La città ha festeggiato con eventi e cerimonie ufficiali, ricordando il percorso di ricostruzione e di rinascita portato avanti nel corso degli anni.

Gemona, come luogo simbolo di tutto il Friuli, si ferma per ricordare, ma soprattutto per onorare una ricostruzione che ha fatto storia. Nel cinquantesimo anniversario del sisma che nel 1976 sconvolse la nostra terra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Terremoto del Friuli, 50 anni dopo. Mattarella e Meloni a Gemona: «Qui nacque il concetto di resilienza». Consiglio regionale straordinario: la direttaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Friuli, cinquant’anni di prossimità; Prima le fabbriche: il modello Friuli a 50 anni dal terremoto; Cinquant'anni dal Terremoto del Friuli; Il Papa a 50 anni dal sisma in Friuli: il ricordo della tragedia promuova fraternità e carità. 50 anni dal terremoto in Friuli, Meloni con Mattarella a Gemona: Miglior modello di ricostruzioneCinquant'anni sono trascorsi dalla tragica sera del 6 maggio in cui il Friuli venne devastato da un terremoto di una violenza inimmaginabile, tra i più violenti del secolo nel nostro Paese. Lo ha de ... rainews.it Cinquant’anni fa il terremoto in FriuliLe penne nere sempre pronte a rispondere alle richieste d'aiuto Riceviamo e pubblichiamo. Cinquant'anni fa, il 6 maggio 1976, alle 20:59, con epicentro a Majano del Friuli, la terra tremò per quasi un ... expartibus.it Cinquant’anni fa, alle 21:00, il Friuli tremava. Stasera, alla stessa ora, il suono delle campane ci ha fatto fermare un momento a ricordare. Per chi c’era, per chi ha perso tutto, per chi ha avuto la forza di ricominciare. - facebook.com facebook Cinquant’anni fa il #terremoto del #Friuli. Costò la vita a quasi mille persone e rase al suolo oltre 40 comuni. Epicentro a #Gemona, dove saranno nel pomeriggio il Capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Nel video alcuni filmati dell'epoca x.com