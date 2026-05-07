Matarazzo non perde Turrientes Marín e Sergio Gómez ma non recupera nemmeno Guedes e Zubeldia

Il club mantiene in rosa i giocatori Turrientes, Marín e Sergio Gómez, senza cedere né recuperare altri. Tuttavia, non sono stati registrati movimenti relativi a Guedes e Zubeldia. La sessione di mercato si conclude senza variazioni sulle trattative di questi due calciatori. La rosa rimanente si presenta così con le stesse componenti della precedente. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato cambiamenti nelle prossime settimane.

2026-05-07 17:51:00 Il web è in subbuglio: Benat Turrientes, Pablo Marín e Sergio Gómez si sono allenati normalmente agli ordini di Pellegrino Matarazzo, sul ritorno agli allenamenti della Real Sociedad, rientrata lunedì dal Siviglia battuta, quindi sarà a disposizione dell’allenatore del New Jersey ricevere il Betis ad Anoeta questo sabato. Non sarà il caso di Gonçalo Guedes che dopo la minaccia di sabato scorso, quando si è buttato ad allenarsi con i compagni, Successivamente è tornato a lavorare da solo e si avvicinano alle tre settimane. Non sembra che Igor Zubeldia arriverà finalmente in tempo per essere evocato, ma Jon Karrikaburu sì....🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Volley B2 donne, sconfitta 3-2 a San Giovanni Valdarno. La Vtb recupera, ma perde. Neriotti e Fucka non bastanoRivive i fantasmi del passato nei primi due set, rimonta e prova a dimostrare di aver limato parte dei difetti che l’hanno estromessa dalla lotta... LIVE Cocciaretto-Podrez 2-3, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break, ma poi perde nuovamente il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 In rete la risposta di Podrez, che si era spostata sul rovescio per colpire.