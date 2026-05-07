L’Asl ha annunciato che non c’è alcun rischio di contagio da Chikungunya nella zona Quercioli di Massa, dopo aver avviato una disinfestazione che è stata poi fermata. L’ente ha spiegato che non sono stati riscontrati casi di infezione e che le misure di prevenzione sono state sospese. La decisione è arrivata in seguito a verifiche che hanno escluso la presenza del virus e la necessità di interventi ulteriori.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato l'allarme sanitario nella zona Quercioli?. Come ha fatto l'Asl a smentire il rischio di contagio?. Perché il sindaco ha dovuto annullare l'ordinanza di disinfestazione?. Chi ha segnalato il possibile caso di infezione tropicale?.? In Breve Segnalazione iniziale riguardante un cittadino rientrato da un viaggio in area tropicale.. Verifiche cliniche del Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica smentiscono il contagio locale.. Annullamento immediato dell'ordinanza di disinfestazione mirata per la zona Quercioli.. Ripristino della normale gestione delle aree verdi nel territorio comunale di Massa.. Il sindaco di Massa ha annullato l’ordinanza per la disinfestazione nella zona Quercioli dopo che il Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica dell’Asl ha confermato l’assenza di contagi da Chikungunya.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa, stop alla disinfestazione: l’Asl smentisce il rischio Chikungunya

Notizie correlate

Livorno | Caso sospetto di Chikungunya, l'Asl: "Nessuna infezione, annullata la disinfestazione"In merito al sospetto caso di virus Chikungunya segnalato all’ospedale di Livorno, l'Asl Toscana nord ovest fa sapere che “ulteriori approfondimenti...

Livorno | Ricoverato in ospedale per sospetta Chikungunya, via alla disinfestazione: le strade interessateUna persona residente a Livorno è attualmente ricoverata in ospedale per un caso sospetto di Chikungunya.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Virus Chikungunya: nessun caso a Livorno e Massa, disinfestazioni annullate; Chikungunya, secondo caso in Toscana: disinfestazione a Massa; Giro d’Italia a Massa, scuole chiuse il 19 maggio e stop parziale anche il 20; Due casi di virus Chikungunya in Toscana a Livorno e Massa: scattano le disinfestazioni.

Virus Chikungunya: nessun caso a Livorno e Massa, disinfestazioni annullateFirenze, 6 maggio 2026 – In merito al sospetto caso di virus Chikungunya segnalato all'ospedale di Livorno, ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti ... lanazione.it

Predoni di tutti e 7 mari accorrete in massa alla locanda più malfamata di tutta Napoli per passare una serata all' insegna dei giochi più divertenti e insidiosi che voi possiate immaginare che metteranno alla prova le vostre abilita piratesche. Che aspettate a ra - facebook.com facebook