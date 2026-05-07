Il 7 maggio a Uomini e Donne, durante la puntata dedicata al Trono Over, sono stati protagonisti momenti di tensione e commozione. Sono stati mostrati incontri tra vecchie coppie con annunci significativi e romantici. Tra i partecipanti, Marina Brachetta ha mostrato evidente emozione, mentre Maria ha preso la parola intervenendo nel dibattito. La puntata si è concentrata esclusivamente su questa parte del programma, senza spazio per altri argomenti.

Oggi, giovedì 7 maggio, a Uomini e Donne si è parlato unicamente di Trono Over. Ci sono stati degli scontri, ma anche dei momenti molto toccanti, durante i quali sono tornate delle coppie per fare degli annunci molto importanti e romantici. La scenata di Marina Brachetta a UeD e l’intervento di Maria De Filippi. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con Marina Brachetta e Giancarlo a centro studio. I due, malgrado avessero precedentemente dichiarato di non voler andare avanti, si sono risentiti ed hanno deciso di darsi un’altra chance. Quando hanno raccontato quello che è accaduto tra di loro, però, subito sono emerse delle pesanti divergenze e un’incompatibilità caratteriale piuttosto evidente.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Marina Brachetta sconvolta a UeD, interviene Maria, arriva una proposta di matrimonio

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