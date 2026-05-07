Marco e l’amicizia alla prova

A Garlasco, in provincia di Pavia, si racconta di un’amicizia nata tra compagni di scuola media, che ha resistito anche a una prima indagine giudiziaria archiviata nel 2017. La relazione tra i due è stata segnata da vari momenti, tra cui un’inchiesta che si è conclusa senza procedimenti penali. La vicenda si svolge nel contesto di una storia che coinvolge le dinamiche di un rapporto di lunga durata.

GARLASCO (Pavia) Un’amicizia iniziata sui banchi della scuola media, passata indenne già alla prima inchiesta poi archiviata nel 2017. Un legame, inevitabilmente mutato negli anni, ma che prosegue ancora. Con immutata fiducia, nonostate le nuove indagini riaperte dalla Procura di Pavia, sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Andrea Sempio e Marco Poggi ieri non si sarebbero neppure incrociati in Procura. Andrea Sempio convocato come indagato, Marco Poggi ascoltato come persona informata sui fatti. Il fratello minore di Chiara ora vive e lavora in Veneto, motivo per cui il 20 maggio dello scorso anno era stato ascoltato in caserma a Mestre, quando l’amico non si era presentato alla prima convocazione in Procura per un difetto di notifica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Andrea e Marco, l'amicizia nata alle medie e quei pomeriggi in casa davanti al pc

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