In vista del Gran Premio di Francia a Le Mans, Marco Bezzecchi ha commentato le recenti dichiarazioni di Jorge Lorenzo, secondo cui solo lui potrebbe perdere il titolo mondiale MotoGP. Il pilota italiano ha precisato di essere ancora agli inizi e di dover dimostrare il suo valore in pista, evitando di lasciarsi influenzare dalle parole che circolano intorno alla sua stagione.

Dopo “l’investitura” di Jorge Lorenzo, che ha detto che solo Bezzecchi può perdere il Mondiale MotoGP, il pilota italiano – nei giorni che precedono il GP di Francia (a Le Mans) – ha parlato con la stampa di quanto sta succedendo nella sua stagione. Come riporta Motorsport, in un incontro con i media il centauro dell’Aprilia ha affermato: “Mi fa piacere chiaramente, perché Jorge è uno dei piloti più forti che ci siano stati nella storia della MotoGP. Ho avuto il piacere di conoscerlo e di girarci anche insieme al Ranch, quindi mi fa piacere che pensi questo. Ma, come sempre, è molto presto e non ha senso per me pensare a queste cose. Bisogna solo cercare di concentrarsi e di fare un bel lavoro in pista”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi allontana le pressioni “Io favorito? È presto, devo dimostrarlo in pista”

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