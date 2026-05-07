Mannarino | Vivo ai bordi del sistema per essere libero Il Primo Maggio? Non vado a fare promo è ingiusto

Mannarino racconta il suo album "Primo amore", un album nato da una crisi personale. Un album di viaggi e rinascita: a Fanpage il cantautore racconta il senso della vita, la ricerca della libertà, l'amore per Marley e Manu Chao e la difficoltà di abbracciare il Concertone del Primo Maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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