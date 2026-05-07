Mamma violenta a Torino lettera di ricatto alla figlia dopo la denuncia | Ritratta o resti in comunità

A Torino, una donna accusata di aver commesso violenze sulla propria figlia di 12 anni ha scritto una lettera in cui minaccia di rimanere in comunità se la bambina non ritratta la denuncia. La minaccia è stata consegnata alla minore durante un incontro successivo alla sua collocazione in un centro di tutela. La vicenda è al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine.

Appena ha potuto incontrare di nuovo la figlia 12enne, in comunità per essere tutelata dalle sue violenze, una mamma le ha consegnato una lettera che suonava come un ricatto. Il senso, più o meno, era questo: “O ritratti tutto, o resterai qui (in comunità, ndr) per sempre, senza mai più tornare a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Abusi sull’amichetta della figlia. Chiesta una condanna di 7 anni. La denuncia dopo il racconto alla ziaSecondo l’accusa violentò l’amica della figlia, che all’epoca dei fatti, aveva meno di 14 anni. Ricatto digitale: 18enne cremonese denuncia dopo 3000 euro estortiUn giovane di Cremona, diciottenne e incensurato, è stato denunciato a piede per aver orchestrato una truffa online contro un uomo di 32 anni... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Quando beve mi nascondo: l’inferno del 12enne picchiato dalla madre emerge per caso in ospedale; Violenza domestica nel Leccese, 12enne chiama i carabinieri: Papà picchia mamma.