Si è approfondita l’indagine sulla morte di madre e figlia avvelenate, con i magistrati che ora hanno identificato il movente e sono certi dell’identità del responsabile. La vicenda, iniziata con interrogativi e dubbi, si è complicata nel corso delle settimane, portando gli inquirenti a concentrarsi sulle cause e sui dettagli dell’avvelenamento, che ha coinvolto le due donne in circostanze ancora da chiarire.

Un caso che, con il passare delle settimane, continua a complicarsi. La doppia morte di una madre e di sua figlia, inizialmente avvolta da interrogativi, è oggi al centro di un’inchiesta che punta a chiarire con precisione origine, dinamica e contesto dell’avvelenamento. Gli accertamenti eseguiti finora hanno spinto gli investigatori a concentrarsi sui rapporti più vicini alle vittime e su un perimetro ristretto di persone. Giallo Pietracatella, individuato il movente?. Gli inquirenti stanno procedendo con una ricostruzione puntuale dei giorni delle festività natalizie, verificando dichiarazioni, presenze e spostamenti. In questa fase l’attenzione si concentra anche su risultati tecnici ritenuti rilevanti, che avrebbero orientato l’indagine verso un possibile movente maturato in ambito domestico e familiare.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figlia avvelenate, scoperto il movente. I pm certi: “Chi è il colpevole”

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