Mad for Science finale a Roma il 28 maggio | 8 scuole in gara per la decima edizione del concorso sulle biotecnologie della Fondazione Diasorin
Il 28 maggio a Roma si terrà la finale di Mad for Science, il concorso organizzato dalla Fondazione Diasorin dedicato alle biotecnologie. Otto scuole si sfideranno in questa decima edizione, che mira a promuovere la conoscenza scientifica tra gli studenti. L’evento si svolgerà nel capoluogo e rappresenta la conclusione della competizione iniziata mesi fa.
Il prossimo 28 maggio la Capitale ospiterà l'atto conclusivo di Mad for Science, la sfida dedicata alla divulgazione delle discipline scientifiche tra i giovani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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