Durante una visita ufficiale in Armenia, il presidente ha partecipato a un momento inaspettato e ripreso da numerosi utenti online. Mentre era al microfono, ha intonato la canzone “La Bohème” e si è unito al premier, che suonava la batteria. Il video della scena ha rapidamente fatto il giro del web, generando commenti e discussioni tra chi ha apprezzato l’episodio e chi ha contestato l’evento.

La diplomazia internazionale ha regalato uno dei suoi momenti più surreali e discussi degli ultimi mesi. Durante una cena di stato a Erevan, capitale dell’Armenia, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di trasformare l’evento istituzionale in un’esibizione musicale che ha fatto rapidamente il giro del web, dividendo l’opinione pubblica tra chi apprezza il gesto e chi lo considera inappropriato. Il capo dell’Eliseo, in visita ufficiale nel paese caucasico, ha preso il microfono per interpretare “ La Bohème “, uno dei brani più iconici del repertorio di Charles Aznavour, l’artista che ha incarnato come nessun altro il ponte culturale tra Francia e Armenia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Macron al microfono in Armenia: canta “La Bohème” con il premier alla batteria, il video è virale (e fa discutere)

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Temi più discussi: Durante la cena di Stato a Erevan, Emmanuel Macron ha preso il microfono e cantato La Bohème di Charles Aznavour, accompagnato da un pianista. Alla batteria si è seduto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Il video, diffuso su Facebook da Sargis; Macron canta Aznavour a Erevan, il premier armeno lo accompagna alla batteria; Armenia, Emmanuel Macron canta 'La Bohème' di Charles Aznavour; Armenia Emmanuel Macron canta ' La Bohème' di Charles Aznavour.

Video. Macron canta Aznavour, il premier armeno Pashinyan suona la batteria a cena ufficialeVideo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha cantato «La Bohème» di Charles Aznavour durante una cena ufficiale in Armenia, accompagnato dal primo ministro Nikol Pashinyan alla batteria. it.euronews.com

Macron canta Aznavour a Erevan, il premier armeno lo accompagna alla batteriaAlla cena di Stato a Erevan, Macron canta La Bohème di Aznavour. Il premier armeno Nikol Pashinyan lo accompagna alla batteria ... msn.com

MACRON STORE DI RASTIGNANO. Michele Paramatti in visita. Grande bandiera rossoblu. - facebook.com facebook

Macron che se la cava piuttosto bene a cantare in Armenia la Bohème del francese di origini armene Charles Aznavour, mentre il primo ministro armeno suona la batteria. Vive l'Europe! x.com