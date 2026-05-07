Lutto negli azzurri Addio al capo ultras Angelo Grassi

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia della morte di Angelo Grassi, noto tifoso della Carrarese, avvenuta a 85 anni. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra i sostenitori della squadra e nella comunità locale. Grassi era considerato una figura di riferimento tra gli ultras e la sua assenza viene ricordata come una perdita significativa. La città e i tifosi hanno espresso il loro cordoglio.

Lutto nella Carrarese e in città per la scomparsa di Angelo Grassi, storico tifoso degli azzurri, scomparso a 85 anni. Noto per la sua grande passione, seguiva la squadra in casa e in trasferta nonostante la disabilità, spesso accompagnato dal figlio Lorenzo. La sua vita è stata un esempio straordinario di come la passione possa superare ogni barriera fisica. Angelo è stato uno dei vecchi fondatori dei gruppi ultras dei Cuit 79 e degli Indian Trip. Nato nel 1941, era una figura leggendaria per la comunità e per tutto il mondo del tifo azzurro. La sua dedizione alla squadra, nonostante la disabilità che lo costringeva in carrozzina, è stata un esempio di resilienza e amore per i colori della sua città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lutto negli azzurri. Addio al capo ultras. Angelo Grassi Notizie correlate Musica in lutto, addio a Guido Russo: il dolore di Nino D'AngeloLutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Guido Russo, storico bassista di Nino D'Angelo. Milan: ex capo ultras condannato per narcotrafficoLuca Lucci, storica figura della Curva Sud rossonera e per anni considerato uno dei leader più influenti degli ultras del Milan, è stato condannato a...