La mostra intitolata ‘Ad occhi chiusi. Ritratti di un’età di confine’ presenta il lavoro fotografico di Anna Caroni, che si focalizza sulla rappresentazione di un periodo di transizione nella vita. Le immagini catturano momenti e emozioni legati a un’età di passaggio, evidenziando la delicatezza e la complessità di questa fase. L’esposizione mette in luce il modo in cui le fotografie riflettono l’intensità emotiva di chi si trova tra due mondi.

L’età di confine: l’universo fragile di Anna per intensità emotiva la mostra ‘Ad occhi chiusi. Ritratti di un’età di confine’, progetto fotografico di Anna Caroni. Ospitata negli spazi di Via Roma Zero, l’esposizione indaga quel limbo sospeso e magnetico che è l’adolescenza femminile, un territorio dove il corpo cambia velocemente e l’anima cerca faticosamente nuove radici. Le immagini della Caroni catturano figure evanescenti, giovani donne che sembrano proteggersi dietro uno schermo per attenuare il peso degli sguardi esterni. La fotografia simbolo della rassegna ritrae un gruppo di ragazze dai lunghi capelli castani, i volti accostati in un dialogo di gestualità che rassicura e connette.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’universo di Caroni: ‘Ad occhi chiusi Ritratti di un’età di confine’

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