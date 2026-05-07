Dopo la vittoria che ha portato il PSG in finale di Champions League, l’allenatore del club ha commentato la partita sottolineando come le difese siano risultate più efficaci rispetto agli attacchi. Ha espresso soddisfazione per il risultato e il desiderio di regalare un’altra gioia ai tifosi in vista della prossima sfida. La sua dichiarazione è arrivata subito dopo il successo contro il Bayern Monaco.

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© Calcionews24.com - Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi»

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