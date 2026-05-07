Luca Provenzani è il nuovo direttore della Fondazione Guido d' Arezzo

Luca Provenzani è stato nominato nuovo direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, un ente del Comune di Arezzo che dal 2018 si occupa di gestire attività e presidi culturali nella zona. La nomina è stata comunicata di recente e sostituisce il precedente responsabile. La fondazione si occupa di promuovere iniziative legate alla musica e alla cultura locale, svolgendo un ruolo attivo nel territorio.

Luca Provenzani è il nuovo direttore di Fondazione Guido d’Arezzo, ente del Comune di Arezzo che dal 2018 cura la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio. Musicista di grande esperienza, operatore culturale di lungo corso e docente, appena entrato in carica, si è messo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Nomina comandante pm e direttore fondazione Notizie correlate Luca Provenzani è il nuovo direttore di Fondazione Guido d’ArezzoArezzo, 7 maggio 2026 – Luca Provenzani è il nuovo direttore di Fondazione Guido d’Arezzo, ente del Comune di Arezzo che dal 2018 cura la gestione... Scelto anche il nuovo direttore della Fondazione Guido d'ArezzoDovrà occuparsi di questioni impellenti citate dal sindaco in consiglio comunale, come la gestione delle aperture del Teatro Petrarca dopo le... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Luca Provenzani é il nuovo direttore della Fondazione Guido d’Arezzo; scadenze da rispettare. Luca Provenzani è il nuovo direttore di Fondazione Guido d’ArezzoMusicista di grande esperienza, operatore culturale di lungo corso e docente, appena entrato in carica, si è messo subito alacremente a lavoro ... msn.com