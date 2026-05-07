Lonato | mostra fotografica Lankama India

Da bresciatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lonato si tiene una mostra fotografica dedicata a un progetto in India, realizzata dal fotografo Luigi Caprioli. L’esposizione intitolata “Dalla marginalità alla dignità, il viaggio dei nostri bambini verso il futuro” mette in mostra immagini che documentano il percorso di bambini provenienti da contesti svantaggiati. La mostra intende raccontare le condizioni di vita di questi giovani e il loro percorso di crescita e speranza.

Un racconto fotografico di Luigi Caprioli: “Dalla marginalità alla dignità, il viaggio dei nostri bambini verso il futuro”. Questa mostra racconta il cammino di trasformazione di bambini nati ai margini della società indiana, accompagnati da Lankama ODV, associazione no profit con sede a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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