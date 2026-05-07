Lo hai mai fatto? Parliamo d' amore | studenti a confronto all’Ospedale Santa Maria della pace di Napoli

Oggi, nella Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale Santa Maria della Pace a Napoli, si è concluso il Progetto Lazzaretto Hospes, un’iniziativa didattica del Museo delle Arti Sanitarie dedicata agli studenti di due licei napoletani. L’evento ha visto un confronto tra studenti sul tema dell’amore, con la partecipazione di giovani provenienti da istituti superiori della città. La giornata è stata dedicata alla discussione e alla riflessione, con interventi e scambi di opinioni.

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Si è tenuto oggi nella Sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale Santa Maria della Pace il convegno conclusivo del Progetto Lazzaretto Hospes, iniziativa didattica del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli dedicata agli studenti del Liceo istituto Superiore Gentileschi e del Liceo Margherita di Savoia. Il progetto ha coinvolto i ragazzi con questionari anonimi su relazioni amorose, sessualità, emozioni vissute attraverso i social e il rapporto affettivo con l’ intelligenza artificiale. Come progetto finale, gli studenti hanno realizzato delle video-interviste sottoponendo le stesse domande a tre generazioni: coetanei, genitori e nonni. “Un luogo dove sono morti migliaia di persone, che oggi diventa spazio per progettare la salute con l’uomo al centro”, ha detto il direttore scientifico del Museo Arti Sanitarie Gennaro Rispoli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - "Lo hai mai fatto? Parliamo d'amore": studenti a confronto all’Ospedale Santa Maria della pace di Napoli Notizie correlate Leggi anche: Ostia, al Grassi la posa della statuina di Santa Maria Regina della Pace Henry stregato dal Bodo Glimt: «Parliamo di soldi, parliamo di nomi, ma niente vale quanto una squadra. Se hai un collettivo vero, allora crei problemi a chiunque!»Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan,...