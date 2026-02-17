Portobello intervista a Valeria Marini | La storia di Enzo Tortora meritava di essere raccontata Alfonso Signorini? Sono stata una delle poche a difenderlo la verità verrà a galla

Valeria Marini ha deciso di parlare della sua esperienza nel nuovo progetto “Portobello” di HBO Max, diretto da Marco Bellocchio, perché ritiene importante raccontare la storia di Enzo Tortora. Durante l’intervista, ha spiegato come abbia cercato di difendere pubblicamente Signorini, uno dei pochi a farlo. Marini ha anche affermato che la verità sulla vicenda verrà presto alla luce. La sua testimonianza si inserisce in un momento in cui il cast si prepara alle riprese di questa serie internazionale.

Valeria Marini torna a recitare in un progetto di respiro internazionale, la serie "Portobello" di HBO Max diretta da Marco Bellocchio. L'annuncio della sua partecipazione aveva destato curiosità in particolare riguardo al suo ruolo. La showgirl ha partecipato in un piccolo cameo nei panni di Moira Orfei. Moira Orfei entrò indirettamente nella storia giudiziaria di Enzo Tortora per via di una missiva che scelse di rendere pubblica: l'artista aveva infatti invitato il celebre presentatore a partecipare a uno spettacolo organizzato non lontano dalla struttura carceraria in cui si trovava detenuto.