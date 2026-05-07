Liverpool-Chelsea sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Blues in crisi
Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si giocherà l'incontro tra Liverpool e Chelsea. Le due squadre arrivano da recenti sconfitte: il Liverpool ha perso 3-2 a Old Trafford, mentre il Chelsea è stato sconfitto 3-1 in casa dal Nottingham Forest. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà la partita.
Liverpool e Chelsea sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, rispettivamente per 3-2 a Old Trafford e per 3-1 in casa contro il Nottingham Forest, che non sono esattamente la stessa cosa. Così come non è la stessa la situazione di classifica dei due club, con i Reds che hanno sei punti di vantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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"Al Liverpool aspetta l’ultimo match “di cartello” della stagione questo Sabato, con il lunch match contro il Chelsea previsto ad Anfield alle ore 13:30." Benedetta Tello #LIVCHE | #OLSCItaly facebook
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