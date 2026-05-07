Liverpool-Chelsea sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Blues in crisi
Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si sfidano Liverpool e Chelsea in una partita di campionato. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte nel turno precedente: il Liverpool ha perso per 3-2 in trasferta contro il Manchester United, mentre il Chelsea ha subito un 3-1 in casa contro il Nottingham Forest. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, e sono disponibili i pronostici.
Liverpool e Chelsea sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, rispettivamente per 3-2 a Old Trafford e per 3-1 in casa contro il Nottingham Forest, che non sono esattamente la stessa cosa. Così come non è la stessa la situazione di classifica dei due club, con i Reds che hanno sei punti di vantaggio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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