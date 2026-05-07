LIVE Sonego-Buse 3-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro troppo falloso passa il giovane peruviano

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per l’ATP Roma 2026, il giocatore italiano ha perso in due set contro il giovane peruviano, con i punteggi di 3-6 e 3-6. Durante l’incontro, l’azzurro ha commesso diversi errori, che hanno favorito la vittoria dell’avversario. La partita si è conclusa alle 20.50, senza possibilità di recupero per il tennista italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Niente da fare per Sonego che non era proprio in giornata. L’azzurro serve con il 62% di prime palle in campo che, solo per il 58% tramuta in prime: male anche con la seconda palla che rende favorevole al 42%. Buse serve anche lui con il 62% che però tramuta al 79%, mentre con la seconda conquista il 52% dei punti. 3-6, 3-6 GAME, SET AND MATCH!  L’azzurro non riesce nella rimonta, il peruviano chiude con la prima vincente. 40-0 Ace di seconda con un kick pazzesco. Seconda. 30-0 In rete il dritto di Sonego che cerca nonostante tutto di essere aggressivo. Seconda palla. 15-0 Steccata clamorosa di dritto del torinese.🔗 Leggi su Oasport.it

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