LIVE Sonego-Buse 3-6 3-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro troppo falloso passa il giovane peruviano

Nella partita valida per l’ATP Roma 2026, il giocatore italiano ha perso in due set contro il giovane peruviano, con i punteggi di 3-6 e 3-6. Durante l’incontro, l’azzurro ha commesso diversi errori, che hanno favorito la vittoria dell’avversario. La partita si è conclusa alle 20.50, senza possibilità di recupero per il tennista italiano.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Niente da fare per Sonego che non era proprio in giornata. L’azzurro serve con il 62% di prime palle in campo che, solo per il 58% tramuta in prime: male anche con la seconda palla che rende favorevole al 42%. Buse serve anche lui con il 62% che però tramuta al 79%, mentre con la seconda conquista il 52% dei punti. 3-6, 3-6 GAME, SET AND MATCH! L’azzurro non riesce nella rimonta, il peruviano chiude con la prima vincente. 40-0 Ace di seconda con un kick pazzesco. Seconda. 30-0 In rete il dritto di Sonego che cerca nonostante tutto di essere aggressivo. Seconda palla. 15-0 Steccata clamorosa di dritto del torinese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 3-6 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso, passa il giovane peruviano Notizie correlate LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruviano. LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Prima vincente che ci voleva, con la corda del peruviano che si è rotta: cambio racchetta per lui. 40-40 ... oasport.it Diretta Internazionali d’Italia 2026 | Sonego Buse streaming video tv: Paolini vince in rimonta! (7 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video tv: si gioca ancora per il primo turno Atp, a Roma occhi puntati su Matteo Berrettini. ilsussidiario.net Sonego saluta subito Roma, vince Buse in due set #IBI26 - facebook.com facebook Sonego eliminato dagli Internazionali L’italiano viene battuto in due set dal classe 2004 Ignacio Buse e non riesce a rompere l’astinenza di vittorie nella capitale che dura dal 2023. Grazie alla sua seconda vittoria Masters Buse sfiderà Tiafoe al secondo turn x.com